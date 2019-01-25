ATA AÖF final sınav sonuçları için artık son haftalara girildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavı 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi adaylar Atatürk Üniversitesi'nden gelecek duyuruya kilitlendi.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zman duyurulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmacı ancak bir hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINDA

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Öğrenciler şifreleri ile haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebilecekler.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)