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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bütünleme sınavına giren milyonlarca öğrenci Atatürk Üniversitesi'nden açıklama bekliyor. İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar...

ATA AÖF sınav sonuçları

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen bütünleme sınav sonuçları büyük bir heyecanla merak ediliyor. ATA AÖF 2019-2020 akademik takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte, detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandığı anda burada olacak. 15 gün içerisinde sonuçlar açıklandığını belirtebiliriz.

ATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

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