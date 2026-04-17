ATA AÖF ara sınav tarihleri 2026: ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vizeleri için geri sayım sürüyor. ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi, vizeler öncesinde. ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2026 ATA AÖF ara sınav tarihleri...
ATA AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala ATA AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. ATA-AÖF sınav yerleri giriş belgesine Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Yayımlanan sınav giriş belgesi ile, öğrencilerin sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Takvim doğrultusunda vize sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde 3 oturum haline düzenlenecek.
ATA AÖF VİZE SINAV TARİHİ VE SAATİ
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları:
1.Oturum: 18 Nisan 2026 saat 09.30,
2.Oturum: 18 Nisan 2026 saat 14.00,
3.Oturum: 19 Nisan 2026 saat 15.00’de yapılacak.
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifeniz ile alabilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 13-14 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.