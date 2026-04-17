        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2026! ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

        ATA AÖF ara sınav tarihleri 2026: ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vizeleri için geri sayım sürüyor. ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi, vizeler öncesinde. ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2026 ATA AÖF ara sınav tarihleri...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:08
        ATA AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala ATA AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. ATA-AÖF sınav yerleri giriş belgesine Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Yayımlanan sınav giriş belgesi ile, öğrencilerin sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Takvim doğrultusunda vize sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde 3 oturum haline düzenlenecek.

        ATA AÖF VİZE SINAV TARİHİ VE SAATİ

        ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları:

        1.Oturum: 18 Nisan 2026 saat 09.30,

        2.Oturum: 18 Nisan 2026 saat 14.00,

        3.Oturum: 19 Nisan 2026 saat 15.00’de yapılacak.

        ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ATA AÖF Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifeniz ile alabilirsiniz.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 13-14 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Hatay'da çifte cinayet
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"