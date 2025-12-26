ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavları tarihi belli oldu. Üniversiteyi dışardan bitirmek isteyenler sınava girmeden önce giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı. Sınava girebilmek için bu belgenin çıktısı ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması zorunludur. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman?
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum 10 Ocak 2026 09:30
2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00
3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30
Final sınavları sonucunda başarısız olan veya ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için ise bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.