Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav takvimi

        ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav takvimi

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavları tarihi belli oldu. Üniversiteyi dışardan bitirmek isteyenler sınava girmeden önce giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı. Sınava girebilmek için bu belgenin çıktısı ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması zorunludur. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman?

        2

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        1. Oturum 10 Ocak 2026 09:30

        2.Oturum 10 Ocak 2026 14:00

        3.Oturum 11 Ocak 2026 09:30

        3

        Final sınavları sonucunda başarısız olan veya ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için ise bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı