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ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı! 2019 ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı haftasonu yani 11 - 12 Mayıs'ta öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. ATA AÖF sınavının ardından bugün sınavda çıkan soru ve cevaplar adayların erişimine açıldı. Peki 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları, haftasonu gerçekleştirilen sınavın ardından bugün yayımlandı. Öğrenciler ATA AÖF'ün yayınladığı cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin etmeye çalışıyorlar. Öğrencilerin gözü kulağı ise şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte ATA AÖF final sınavına dair detaylar...

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ATA AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden haftasonu yapılan final sınavındaki sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. ATA AÖF'ten şu açıklama yapıldı:

"Final Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır. Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz. Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 15 Mayıs 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz."

ATA AÖF sınav soru ve cevaplarına erişmek için, lms3.ataaof.edu.tr otomasyon sistemine girilmesi gerekiyor. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "sına soruları" sekmesine tıklanır. Ders başlığı üzerinden soru kitapçıklarına ulaşılır.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından öğrencilerin gözü kulağı ATA AÖF'ten gelecek sonuç tarihinde. Fakülteden henüz bu yönde bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının 1 - 2 haftalık değerlendirmenin ardından açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SORULARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

 

 

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YORUMLAR

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