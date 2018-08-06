ATA AÖF yani Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınav sonuçlarını açıkladı. Mezun olmak için son 3 dersi kalan öğrencilerin girdiği üç ders sınavı 21 Temmuz'da gerçekleşmişti. Peki ATA AÖF üç ders sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ATA AÖF üç ders sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI 2018

ATA AÖF internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ATA AÖF üç ders sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Mezuniyet üç ders sınav sonuçlarına www.obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşalabilir.

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 08 Ağustos 23:59 kadar yapmak zorundalar. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

ATA AÖF 3 DERS SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

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