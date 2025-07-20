ATA AÖF yaz okulu tarihi: ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

NOT: Fakültemizin lisans programlarının 1. ve 2. sınıfına kayıtlı olan öğrencilerimizin, üstten ders aldıkları takdirde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında dönem kayıtlarında düzenleme yapılacaktır. Üstten ders alınması durumunda, ilgili yarıyıllarda öğrenciler ya ders kaydı yaptıramayacak ya da yalnızca kalan derslerini alabileceklerdir.

Örnek olarak; İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi olup, 6. yarıyıldan 5 ders üstten alan bir öğrenci, 2025-2026 bahar yarıyılında sadece 1 ders kaydı yaptırabilecektir ve 8. yarıyıldan ders alamayacaktır.