ATA AÖF yaz okulu tarihi: ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim eğitim takvimine göre ATA AÖF yaz okulu tarihi belli oldu. Yaz okuluna kayıtlar 14 Temmuz'da başlamıştı. Ders seçimi ve kayıt yenilemelerin ardından yaz okulu sınavlarına katılım sağlanabilir. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi merak ediliyor. Yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Sınavlar 81 ilde eş zamanlı ve yüz yüze yapılacaktır. İşte ATA AÖF yaz okulu tarihi
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 24 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da yapılacak. Sınavlar 81 ilde eş zamanlı ve yüz yüze tamamlanacak.
YAZ OKULU KAYITLARI DEVAM EDİYOR
Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, OBS'ye giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek derslerini seçebilecektir. Yaz okulunda her öğrenci en fazla toplam 5 adet ders (E-Ticaret ve Pazarlama Önlisans Programı" müfredatında yer alan “Arama Motoru Optimizasyonu” dersi hariç) alabilir. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Sınavlar 81 ilde eş zamanlı ve yüz yüze yapılacaktır.
NOT: Fakültemizin lisans programlarının 1. ve 2. sınıfına kayıtlı olan öğrencilerimizin, üstten ders aldıkları takdirde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında dönem kayıtlarında düzenleme yapılacaktır. Üstten ders alınması durumunda, ilgili yarıyıllarda öğrenciler ya ders kaydı yaptıramayacak ya da yalnızca kalan derslerini alabileceklerdir.
Örnek olarak; İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi olup, 6. yarıyıldan 5 ders üstten alan bir öğrenci, 2025-2026 bahar yarıyılında sadece 1 ders kaydı yaptırabilecektir ve 8. yarıyıldan ders alamayacaktır.