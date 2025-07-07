ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2025: ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar?

ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Öğrenciler materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırabilecekler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kredi kartı ile online olarak da ödeme yapılabilecek.

Materyal ücretinin ödenmesinin ardından, adaylar kayıt işlemlerini OBS üzerinden tamamlayabileceklerdir.

Yaz Okulu’na kayıt yaptıran öğrenciler tarafından ödenen materyal (öğretim) ücretleri, herhangi bir nedenle iade edilmez.