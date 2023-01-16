12 parçadan oluşan albümde, filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Yeni eserlerden 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

"BURSA BÜLBÜLÜ', 80'Lİ YILLLARIN GAZİNO DÜNYASINA GÖTÜRÜYOR"

Ata Demirer, soundtrack albümünü şu sözlerle anlattı:

'Bursa Bülbülü', izleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürüyor. 80'li yıllarda Bursa’da düğünlerde, kınalarda büyük bir hevesle müzik yapmaya çalıştığım zamanları ve hayallerimi hala çok net hatırlıyorum. Yıllar geçti, kısmet oldu bugüne geldik ve o yılların hikâyesini yazarken müziklerini de büyük şef, büyük müzisyen, kıymetli ağabeyim Taşkın Sabah sayesinde hayata geçirdik. Albümde birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım bize eşlik etti. Ne şanslıyım ki çok kısa bir süre sonra 'Bursa Bülbülü' albümünü plak formatında da meraklılarına sunabileceğiz ve çok yakında müzik marketlerin raflarında olacak. Bu plağın müzikleri o yılların ağabeylerinin, Cengiz Sezen’lerinin, Arif Susam’larının, Nejat Alp’lerinin, Ümit Besen’lerinin, Ferdi Özbeğen’lerinin ve daha nicelerinin müziklerine saygı duruşudur.

'Bursa Bülbülü', orijinal film müzikleri tüm platformlarda yayında.