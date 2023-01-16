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Ata Demirer'den 'Bursa Bülbülü' film müzikleri dinleyiciyle buluştu

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bursa Bülbülü'nün 12 parçadan oluşan soundtrack albümü müzikseverlerle buluştu

Ata Demirer'den 'Bursa Bülbülü' film müzikleri dinleyiciyle buluştu
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HABERTURK.COM

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor. 12 parçadan oluşan albüm, filmle birlikte aynı gün BKM etiketiyle dinleyicileriyle buluştu.

12 parçadan oluşan albümde, filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Yeni eserlerden 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

Plak olarak hazırlanan 'Bursa Bülbülü' orijinal film müzikleri, LP olarak Kalan Müzik & BKM iş birliği ile şubat ayında müzik marketlerde satışa sunulacak.

"BURSA BÜLBÜLÜ', 80'Lİ YILLLARIN GAZİNO DÜNYASINA GÖTÜRÜYOR"

Ata Demirer, soundtrack albümünü şu sözlerle anlattı:

'Bursa Bülbülü', izleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürüyor. 80'li yıllarda Bursa’da düğünlerde, kınalarda büyük bir hevesle müzik yapmaya çalıştığım zamanları ve hayallerimi hala çok net hatırlıyorum. Yıllar geçti, kısmet oldu bugüne geldik ve o yılların hikâyesini yazarken müziklerini de büyük şef, büyük müzisyen, kıymetli ağabeyim Taşkın Sabah sayesinde hayata geçirdik. Albümde birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım bize eşlik etti. Ne şanslıyım ki çok kısa bir süre sonra 'Bursa Bülbülü' albümünü plak formatında da meraklılarına sunabileceğiz ve çok yakında müzik marketlerin raflarında olacak. Bu plağın müzikleri o yılların ağabeylerinin, Cengiz Sezen’lerinin, Arif Susam’larının, Nejat Alp’lerinin, Ümit Besen’lerinin, Ferdi Özbeğen’lerinin ve daha nicelerinin müziklerine saygı duruşudur.

'Bursa Bülbülü', orijinal film müzikleri tüm platformlarda yayında.

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