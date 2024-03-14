Ata Demirer, gazinosunu Ankara'ya da taşıyor

Gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahin yıldız ismi Ata Demirer, çok sevilen İstanbul gösterilerinin ardından yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle ilk kez 22 - 23 Mart’ta Congresium Ankara’da...

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, İstanbul’da kapalı gişe sergilenen, çok sevilen gösterilerinin ardından ilk kez ‘Ata Demirer Gazinosu', ile 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi akşamı iki gün üst üstte Congresium’da Ankara seyircisiyle buluşacak.

Yeni seyircileri ve 'Ata Demirer Gazinosu' bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

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Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile Başkentlileri unutulmaz iki gece bekliyor.

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu yılın ilk Ankara gösterisinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak.

Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliği ile de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce 'Tek Kişilik Dev Kadro 1' ve 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

ATA DEMİRER GAZİNOSU KONSER TAKVİMİ

• 16 Mart: Zorlu PSM, İstanbul

• 20 Mart: Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

• 22 Mart: Congresium, Ankara

• 23 Mart: Congresium, Ankara

• 1 Nisan: Zorlu PSM, İstanbul

• 18 Nisan: Volkswagen Arena, İstanbul