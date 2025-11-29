Habertürk
        Atakan Özkaya: Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba

        Geçtiğimiz aylarda baba acısıyla sarsılan oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'yı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla andı; "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba"

        Kaynak
        Giriş: 29.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:45
        "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba"
        Oyuncu Atakan Özkaya, 23 Ağustos'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya’yı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla andı.

        Mustafa Özkaya, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin."

        Fotoğraf: Instagram

        #Atakan Özkaya
        #Mustafa Özkaya
