Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım Özyurt'un ikinci bebek sevinci
Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım Özyurt, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı
Giriş: 21 Nisan 2026 - 00:33
'Kafalar' ekibinin üyelerinden Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım Özyurt ile dünyaevine girmişti.
2024 yılında çocukları Aren Ata'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çift, ailelerinin büyüdüğünü duyurdu.
"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"
Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan Özyurt çifti, "Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz" notunu düşerek, ikinci kez bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ