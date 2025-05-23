Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çevreci ulaşım uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Atakum ilçesi sahil bandında başlattığımız pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetiyle hemşehrilerimize doğayla uyumlu, pratik bir ulaşım alternatifi sunduk. Bu bölgemiz hem Samsunluların hem de şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği bir alan. Yaz döneminde bu yeni uygulamanın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz" dedi.