Atakum sahilinde doğa dostu pedal destekli elektrikli bisiklet hizmeti
Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında Atakum sahil bandında pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetini başlattı. Proje kapsamında ilk etapta 100 adet bisiklet sahil yoluna ve hafif raylı sistem duraklarına yerleştirildi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında Atakum sahil bandında pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetini başlattı.
SAMULAŞ A.Ş. tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 100 adet bisiklet sahil yoluna ve hafif raylı sistem duraklarına yerleştirildi. Elektrikli bisikletler, kullanıcılar tarafından "TAZI" adlı mobil uygulama üzerinden kiralanabilecek.
Pedal destekli bisikletler, tam dolu batarya ile yaklaşık 60 kilometre menzil sunarken, 2,5 saat aralıksız sürüş imkanı sağlıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bisiklet sayısının 500’e çıkarılması planlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çevreci ulaşım uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Atakum ilçesi sahil bandında başlattığımız pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetiyle hemşehrilerimize doğayla uyumlu, pratik bir ulaşım alternatifi sunduk. Bu bölgemiz hem Samsunluların hem de şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği bir alan. Yaz döneminde bu yeni uygulamanın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz" dedi.
Başkan Doğan, çevreci ulaşım projelerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında Atakum sahilinde pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetini başlattı.
SAMULAŞ A.Ş. tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 100 adet bisiklet sahil yoluna ve hafif raylı sistem duraklarına yerleştirildi.
Elektrikli bisikletler, cep telefonu uygulama mağazalarından indiren kullanıcılar tarafından "TAZI" adlı mobil uygulama üzerinden kiralanabilecek.
Pedal destekli bisikletler, tam dolu batarya ile yaklaşık 60 kilometre menzil sunarken, 2.5 saat aralıksız sürüş imkanı sağlıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bisiklet sayısının 500'e çıkarılması planlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çevreci ulaşım uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Atakum ilçesi sahil bandında başlattığımız pedal destekli elektrikli bisiklet hizmetiyle hemşehrilerimize doğayla uyumlu, pratik bir ulaşım alternatifi sunduk. Bu bölgemiz hem Samsunluların hem de şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği bir alan. Yaz döneminde bu yeni uygulamanın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz" dedi.
Başkan Doğan, çevreci ulaşım projelerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.