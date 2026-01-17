Atakum sahilinde pelikan görüldü
Kışın keskin rüzgârına aldırmadan Atakum kıyısına inen pelikan, martıların alayında ağır ağır yürüyüp Deniz'e göz kırptı. Nadir bir kış misafiri gibi görünüp sessizce kayboldu
Samsun’un Atakum sahilinde bir pelikanın görülmesi vatandaşların dikkatini çekti. Martıların arasında sahilde yürüyen pelikan, soğuk kış mevsiminde bölgede bulunmasıyla ilgi uyandırdı.
Atakum sahilinde sabah saatlerinde ortaya çıkan pelikan, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Pelikanın martılarla birlikte sahil boyunca yürüdüğü ve zaman zaman denize yöneldiği gözlendi.
Pelikanların genellikle göçmen kuş türleri arasında yer aldığı, mevsimsel şartlara ve beslenme imkanlarına bağlı olarak farklı bölgelerde görülebildiği biliniyor. Soğuk havalara rağmen pelikanın Samsun sahilinde bulunması, bölgede nadir karşılaşılan bir durum olarak değerlendirildi.
Atakum sahilinde görülen pelikan, bir süre sahilde kaldıktan sonra gözden kayboldu.