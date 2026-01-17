Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Atakum sahilinde pelikan görüldü

        Atakum sahilinde pelikan görüldü

        Kışın keskin rüzgârına aldırmadan Atakum kıyısına inen pelikan, martıların alayında ağır ağır yürüyüp Deniz'e göz kırptı. Nadir bir kış misafiri gibi görünüp sessizce kayboldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:39 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahilde sevimli misafir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’un Atakum sahilinde bir pelikanın görülmesi vatandaşların dikkatini çekti. Martıların arasında sahilde yürüyen pelikan, soğuk kış mevsiminde bölgede bulunmasıyla ilgi uyandırdı.

        Atakum sahilinde sabah saatlerinde ortaya çıkan pelikan, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Pelikanın martılarla birlikte sahil boyunca yürüdüğü ve zaman zaman denize yöneldiği gözlendi.

        Pelikanların genellikle göçmen kuş türleri arasında yer aldığı, mevsimsel şartlara ve beslenme imkanlarına bağlı olarak farklı bölgelerde görülebildiği biliniyor. Soğuk havalara rağmen pelikanın Samsun sahilinde bulunması, bölgede nadir karşılaşılan bir durum olarak değerlendirildi.

        Atakum sahilinde görülen pelikan, bir süre sahilde kaldıktan sonra gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üniversiteli gencin 'Batman' tutkusu

        'Ankaralı Batman' olarak bilinen Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan (22), evini Batman teması üzerine inşa ettirip, her köşesine Batman kostümleri ve objeleri yerleştirdi. Batman'ın aracı gibi dizayn ettiği otomobiliyle sokaklarda gezen Arslan, ilgi görüyor. (DHA)

        #Atakum pelikan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar