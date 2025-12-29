Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Atalanta: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, deplasmanda Atalanta'yı 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Lautaro Martinez'in golüyle kazanarak ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Inter, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Atalanta ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Giriş: 29.12.2025 - 00:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:46
        Inter, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Atalanta'ya konuk oldu. New Balance Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

        Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, 36 puanla 2025 yılını lider kapatmayı başardı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Atalanta, 22 puanda kaldı.

        Inter, 4 Ocak'ta Bologna'yı ağırlayacak. Atalanta ise 3 Ocak'ta Roma'yı konuk edecek.

