Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın adı Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’na verildi. Açılış sonrasında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Atalay, isminin salona verilmesinden dolayı onur duyduğunu ifade ederek, “Kendimizle alakalı beklenti olmadı ama size de bir gün birileri adınızı yaşatmak için fırsat veriyor. Beklemediğim bir jestti, büyük sürpriz oldu. Bu durum bütün spor adamları için uygulanmalı. Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olduğum dönemde ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nde görev aldığım dönemde yaşarken isimleri yaşatmak, ders kitabı okutmak ve gençlere tanıtmak gibi çalışmalarımız oldu. Bu ülkenin yüzünü güldürenler, bu ülkeyi gururla seyredeceği kazandıranların adları bir yerlerde yaşamalı ve bilmeli. Bunun içinde iş adamlarımız da var. İş adamlarımız karşılıksız büyük hizmetler yapıyorlar, sponsor oluyorlar. Başarı öyle gelir zaten her şey devletten beklenmez.
Belediyeler, sivil toplumlar bu işin içinde olunca herkes sporu destekler. Büyük bir potansiyelimiz var, Avrupa’da olmayan. Bu kadar tesis boşuna yapılmadı. Yeter ki spora zamanında başlayabilelim. Yabancı yasaklarına karşıyım demiyorum ama kriter konması gerekiyor. Bizim 3. sınıf yabancıları getirip, memleketin parasını çar çur edip, kulüplerin bütçesini sarsarak getirip de gençlerin önünü kesiyorsak böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu gençlere fırsat vereceğiz. Harun Erdenay, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli bu toprakların çocuğu. Bu kadar büyük yıldızlar yetiştiyse daha iyileri yetişir. Biz iki üç şampiyonla teselli bulduk. Koca Türkiye olimpiyatlarda 50-60 madalyayı zorlaması lazım. Her olimpiyatta 40-50 bandında madalya almamız lazım. Çünkü müthiş bir gençliğimiz var. Eskiden tesislerimiz yoktu, şimdi tesisler var. Okulları harekete geçirerek gençliği yarınlara hazırlamak lazım. Ülkenin çok ciddi kaynakları var. Bu kaynaklarla beraber Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
" CUMHURBAŞKANIMIZ DÖNEMİNDE SONSUZ İMKANLAR VERİLİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora önemli imkanlar verdiğini belirten Atalay, “Cumhurbaşkanımız ile beraber sporun yok-yok dediği dönemleri yaşadık. Onun dönemi sonsuz imkanların verildiği dönemdi. Çok iyi bir bakanla, Mehmet Ali Şahin’le beraber çalıştık. Herkesle el ele vererek Türkiye’de bugünkü modern statların dönüşümünü başlattık. Dünya Kupası, Avrupa Kupası yapılacaksa bunların ürünüydü. Her semte bir tesis, her türlü donanıma sahip tesisler yapmanın adımı atıldı. Biz lokomotif olduk, diğer herkes de destek oldu. İnşallah yarınlara da sporcu yetiştireceğiz” dedi.
"ŞENOL HOCANIN BÜYÜK BAŞARILARI VAR"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da konuşan Mehmet Atalay, “Şenol hoca bizim yıllardır dostumuz. Büyük başarıları var. Milli Takım'a en büyük başarıları yaşatan bir hoca. İşini çok iyi yapan, sporculuğunda hala rekorları kırılamayan bir kaleciydi. Farklı yenilgilere son veren kaleciydi o günlerde. Çok başarılı gidiyor antrenörlükte. Her el attığı yerde yıldızlar yetiştiriyor. Yeniden A Milli Takım'ın başına geldi. Milli Takım yeniden özlediği günlere kavuşacaktır. 2002’de dünyanın en başarılı teknik direktörü seçildi. Biz onun kıymetini bilmeliyiz. Bütün hocalara sahip çıkmalıyız. Herkesin birbirine kenetlenmesi lazım. Huzursuzluğun yerinde olmadığı yerde başarı olmaz. Türkiye, Şenol Güneş döneminde ilk 5’e girmişken bugün 40’lı sıralarda. Bizim yeniden hızla üst sırala, ilk 5’e girmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
"ALTYAPIDAN OYUNCU YETİŞTİRMELİYİZ"
Altyapıdan oyuncu yetişmesi gerektiğin de dikkat çeken Atalay, “Bunları testlere tabii tutmalıyız. Üniversitelerle vücut motor testleri yapılacak spora eğilimli olanları önce alacaksınız. Çok iyi hocaların eğitimiyle onları sürekli hazır hale getireceksiniz. Altyapılarımızda bunlara şans verip, A takımlarda oynatıp piyasaya süreceksiniz. Böylece inanılmaz yıldızlar doğmuş olacak. O zaman yabancıları almaya gerek olmayacak. Yabancı alımı şu anda sistematik değil tesadüfi alınıyor. Taraftarı tatmine etmek için yapılan transferler. Bunlar da kulüplerin tamamının bütçesini yerle bir etti. Kulüpler ayaklarını yorganına göre uzatsa zarar etmezler. Çok iyi gelirleri var kulüplerin” açıklamasında bulundu.
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