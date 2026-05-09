        Haberler Bilgi Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de 9 Mayıs 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Atama kararları Resmi Gazete'de! 9 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı!

        Resmi Gazete'nin 9 Mayıs tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. TÜİK Başkanlığına ise Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler, hangi kurumlara atama yapıldı?" İşte 9 Mayıs 2026 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:47 Güncelleme:
        1

        Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı için Arabacı görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına ise, Mahmut Sütcü atandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 9 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Mahmut Sütcü atandı.

        Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

        TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

        3

        9 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/126, 127, 128, 129, 130, 131, 132)

        YÖNETMELİKLER

        –– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/15)

        4

        KURUL KARARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/05/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/42138] Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
