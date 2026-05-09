Atama kararları Resmi Gazete'de! 9 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı!
Resmi Gazete'nin 9 Mayıs tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. TÜİK Başkanlığına ise Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler, hangi kurumlara atama yapıldı?" İşte 9 Mayıs 2026 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Mahmut Sütcü atandı.
Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.
TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.
9 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/126, 127, 128, 129, 130, 131, 132)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/15)
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/05/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/42138] Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri