Ataşehir'de Arama Kurtarma Afet Köyü tanıtıldı

İstanbul'un Ataşehir Belediyesi tarafından "6 Şubat Depremlerini Anma ve Depreme Hazırlık" konulu program düzenlendi. "Unutmadık, Unutmayacağız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, belediyenin afetlere karşı aldığı önlemler ve müdahale stratejileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Program depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, akademisyenler, arama kurtarma ekip üyeleri ve belediye yetkilileri katıldı. Program kapsamında 6 Şubat belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Himmet Karaman, Ataşehir’de yapılan çalışmalara ilişkin bir konuşma yaptı. Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Ekip Lideri Cemre Kaya da deprem döneminde yaşadıklarını paylaştı.

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel "Ülke olarak çok fazla acı biriktiriyoruz. Bu topraklar bu acıları yaşamayacak kadar güzel ve değerli. Bu topraklarda hala insanlık, dayanışma ve umut var. Deprem döneminde Adıyaman’da görevlendirildik. Yolda gördüğümüz enkazlardan yükselen feryatlar hepimizi depremin gerçekleriyle baş başa bıraktı. O anları tarif etmek imkansız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAK"

Adıgüzel, depremin oluşturacağı yıkımları azaltmanın görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, "En büyük tehlike deprem gerçeğini unutmak. Eğer biz 1999 depremini unutmasaydık, 6 Şubat depreminde bu kadar çok insanımızı kaybetmemiş olurduk. Türkiye’nin en büyük gerçeği deprem sorunu. Deprem gerçeği siyasi bir mesele olmaktan çıkarılıp bilimin ışığında en az riskli hale getirilmeli. Adaylık döneminde Ataşehir için deprem master planı hazırlama çalışmalarına başlamıştık. 1999 depreminin yıldönümünde üç mahallemize deprem konteynerlerini yerleştirdik. Dördüncü mahallemizde de konteynerlerimiz bugün konulacak" dedi.

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Adıgüzel, İlçede 150 toplanma alanı belirlendiğini ve 39 ilçe arasında arama kurtarma konusunda Ataşehir Belediyesi'nin en hassas çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek Lojistik desteğin önemine değindi. Adıgüzel, "Hatay'da unutmayacağım acıları biriktirdim. Barınma ve lojistik anlamında Ataşehir’in kapasitesini artırdık. Yeni nesil çadır sistemi kazandırdık. Arama Kurtarma Afet Köyü projesi ile bir afet anında hızlıca kurulan merkezimiz, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek verecek ve çok çeşitli hizmetleri sunacak. Bu sayede koordineli bir şekilde harekete geçme fırsatını bulacağız" diye konuştu.