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Ataşehir'de SİM kart baskını kamerada

DHA

Ataşehir'de açılmayan SİM kart tartışması sonrası telefon bayisine baskın yapan 5 kişi, çalışanı dövdükten sonra silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. Bayi çalışanı Atalay Y. ile SİM kartı alan kişinin tartışması büyüdü. Kart alan kişi bir süre sonra arkadaşlarıyla telefon bayisine gitti. Şüpheli ile arkadaşları Atalay Y.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. 

 

Kavga sırasında gruptaki bir kişi bayi çalışanı Atalay Y.'yi bacağından tabanca ile vuruldu. Yaralı halde yere yığılan genç, gruptakiler tarafından dövülmeye devam edildi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken Atalay Y. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, 5 kişiyi yakaladı. Atalay Y.'yi vuran saldırgan çıkarılmadığı mahkemece tutuklandı. 

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