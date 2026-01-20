Habertürk
        Ataşehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ataşehir’de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Ataşehir'de Kayışdağı Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken, ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:43
        Kaza, dün gece saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Oturdukları dairede başlarından vurulmuş cesetleri bulundu

        Çorum'da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.    

