Atatürk anıtına çirkin saldırı!
İstanbul Fatih'te bir şüpheli Atatürk Anıtı'na saldırdı. Elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkarak büste saldırmaya başlayan şüpheli gözaltına alındı
Fatih'te Atatürk Anıtı'na saldıran şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Sarayburnu'nda bir kişi elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkararak, büste saldırmaya başladı.
Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.
Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.