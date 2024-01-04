Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltında! - Güncel haberler

Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltında! - Güncel haberler

Atatürk ve şehitlere hakaret etmişti! Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bir kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine güvenlik güçlerince zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.