7 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir miting düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?" şeklinde araştırma yapıyor. İşte, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gidebileceğiniz tüm alternatif yollar...