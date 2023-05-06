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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? İşte tüm alternatif yollar

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere az bir zaman kala siyasi liderler mitingler aracılığıyla halka sesleniyor. 7 Mayıs Pazar 2023 günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir miting düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidildiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

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  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    7 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir miting düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?" şeklinde araştırma yapıyor. İşte, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gidebileceğiniz tüm alternatif yollar...
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE OTOBÜSLE NASIL GİDİLİR?

     Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs seferleri;

    72T Yeşilköy - Taksim

    94Y Yeşilpınar - Bakırköy

    98H Metrokent - Bakırköy

    98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE MİNİBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hatları; A-04 ve A-31 minibüsleri.
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

    Ataköy Şirinevler'e metrobüs ile gelip M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna geçiş yapabilirsiniz,

    Yenibosna'ya metrobüsle gelerek buradan da aynı şekilde M1A metrosuna geçiş yapabilirsiniz. 
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO İLE NASIL GİDİLİR?

    Millet Bahçesi'ne Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı olan M1A ile ulaşabilirsiniz. 
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, otobüs, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu; Ataköy-Pendik ve Halkalı-Gebze istasyonları.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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