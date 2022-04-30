AKM heykelini arıyor 0:00 / 0:00

AA

AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, AKM'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

Yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, kültür sanatın gelişimi adına teşvik unsurunun önemine değinerek, "Bu unsuru devreye sokmak için öncelikle kültür ve sanata hizmet edecek olan mekanları devreye sokmak gerekiyor. Mekanlar kültür ve sanata hizmet ederken tabii ki sanatseverler bundan olumlu istifade ediyor. Atatürk Kültür Merkezi de ülkemizin İstanbul gibi büyük megapolünde çok önemli bir kültür merkezi. İçeride sanat yaşarken, dışarıda da sanatın yaşamasına, yaşatılmasına ihtiyaç var. Bu sebeple AKM'nin yeni bir heykel kazanması için yarışma başlatıldı." dedi.

1968'DEKİ YARIŞMAYI KAZANAN ESERLER YENİ AKM'DE SERGİLENİYOR

Buharalı, daha önce de AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunan eserler kazandırıldığını vurgulayarak, "Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM'nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor. 1968'de, eski bina hizmete girdikten sonra düzenlenen yarışmayı kazanan resim dalı birincileri Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri yeni AKM'nin opera fuayesinde sergilenecek. Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise yapının girişindeki havuzun kenarında halihazırda sergileniyor. Aynı yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar ise Türkiye'nin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yetenekli sanatçılara, yarışmaya katılmaları için çağrıda bulunan Buharalı, maddi ödüllerle yarışmanın teşvik edildiğine dikkati çekti.

Remzi Buharalı, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının eserleriyle yarışmaya katılabileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yarışmada, heykeli yerleştirmeye hak kazanacak eserin sahibi 150 bin, ikinci 100 bin, üçüncü ise 50 bin lira ile ödüllendirecek. Ayrıca mansiyona değer görülen üç eserin sahibine de 20 bin lira takdim edilecek. Fiziksel ya da dijital sunumların yanı sıra tasarım eserlerin maketleriyle başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 25 Temmuz olacak. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen kolokyum (bilimsel toplantı) ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov.tr'de duyurulacak."

Buharalı, Taksim Meydanı'ndan da görülebilecek olan eserin, Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu seçileceğini aktardı.

OPERA BİNASI MAYIS AYINDA AÇILACAK

Bir süredir tadilatta bulunan opera binasına yönelik de bilgi veren AKM'nin Sanat Yönetmeni, "Opera binamız 29 Ekim tarihinde açılmıştı fakat sahne bölümündeki çalışmalar nedeniyle kısa bir ara verildi. Mayıs ayında sahnemiz açılacak ve hemen önümüzdeki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sanatseverlerin hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.