Atatürk Müzeleri I (Adana) 0:00 / 0:00

Atatürk müzeleri ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor.

Genellikle Atatürk’ün yurt gezilerinde konakladığı evlerin daha sonraki yıllarda müze haline getirildiği Atatürk müzeleri, kuruldukları günden itibaren ulusal bir değer halini aldı.

ADANA ATATÜRK MÜZESİ

Atatürk Müze binası, Seyhan Caddesi üzerinde 19’uncu yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerinden biri.

İki katlı, çıkmalı, kırma çatılı, kâgir yapı, bu özellikleri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil edilerek koruma altına altında bulunuyor.

Atatürk, 15 Mart 1923'te Adana'ya gittiğinde Ramazanoğulları'ndan Suphi Paşa'ya ait olan bu binada ağırlandı. Bina, Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından zamanın Kolordu Komutanı Bedrettin Demirel'in önderliği ve halkın yardımıyla kamulaştırılıp restorasyonu yapıldı. 1981’de de Müze Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmete açıldı.

Atatürk'ün Adana'ya gelişi her 15 Mart’ta resmi törenle bu binada kutlanıyor.

Adana Atatürk Müzesi’nde neler bulunuyor?

Çalışma Odası… Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonraki yıllarda çıkan yerel gazetelerden Yeni Adana, Türk Sözü, Çukurova, Dirlik gazeteleri.

Kütüphane… Osmanlıca ve Latin harfleriyle Türkçe yazılı, çoğu bağış yoluyla sağlanan 2000'e yakın kitap.

Sofa... Emekli subay Nevzat Duruak tarafından yapılmış olan Atatürk'ün mumdan heykeli.

Yatak Odası... Pirinç karyola, sim işlemeli yatak ve masa örtüsü, ayrıca Karharamanmaraş işi iki koltuk ve elbise dolabı.



Çalışma Odası... Karhamanmaraş işi koltuk, masa, sandalye, telefon, dolap ve Atatürk' ün portresi.

Basın Odası... Vitrin içerisinde Yeni Adana Gazetesi'nin ciltlenmiş Pozantı nüshaları ve çalışanlarının çerçeveli resimleri.

Mücahitler Odası... Gani Girici'nin ve bazı mücahitlerin portreleri, Gani Girici'ye ait madalya ve Atatürk'ün ölüm anına, 9:05'e ayarlanarak durdurulmuş bir saat.

Oturma Odası... Cevizden sandalye, nargile, madeni mangal, kilim ve halılar.

Hatay Odası... Atatürk Adana'ya geldiğinde, Ayşe Fıtnat Hanım’ın başkanlığında bir grup Fransız işgalindeki Hatay'dan gelerek Atatürk'ün huzuruna çıkmış ve ona siyah gül hediye etmiştir. Buna karşılık, Atatürk de "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz" demiştir. Bu olayı anlatmak için mankenler bulunuyor. Ayrıca ceviz oymalı sehpa, Türk bayrağı ve Hatay'dan gelen heyetin çeşitli boylarda fotoğrafları.

Silah Odası... Cins ve ebatları değişik tüfekler, tabancalar, paşa apoleti, Atatürk' ün doğduğu evin maketi, Anıtkabir'e Osmaniye'den giden taşın numunesi ve vitrin içerisinde çeşitli yıllara ait madeni paralar.





Yaver Odası... Atatürk'ün yaverinin kaldığı oda içerisinde pirinç karyola, sim ve gümüş işlemeli yatak örtüsü, ceviz kaplamalı elbise dolabı, madeni ibrik ve leğen.

Kuva-yi Milliye Odası... Atatürk, İsmet İnönü ve Kuva-yi Milliye döneminde emeği geçen ve Kuva-yi Milliye hareketini başlatanların büstleri.