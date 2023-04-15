Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de özel koruma

Sıcaklık ve nemin belli bir seviyede tutulduğu camekanın içi sürekli kontrol edilerek otomobilin ömrünün olabildiğince uzaması sağlanıyor. Camlı bölme ile ziyaretçilerin araca dokunması veya yaklaşması da engelleniyor. Ayrıca camekanı oluşturan anti reflekte cam, yansımayı olabildiğince aza indirerek ziyaretçilerin aracın fotoğraflarını daha iyi çekebilmesine olanak sağlıyor.