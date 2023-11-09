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        Haberler Yaşam Atatürk'ün tedavi ve vefat kayıtları

        Atatürk'ün tedavi ve vefat kayıtları

        Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde yer alan ve Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın ilk kez geçtiğimiz 10 Kasım'da gün yüzüne çıkardığı belgeler Mustafa Kemal Atatürk'ün rahatsızlığını ve doktorların tedavi çabalarını gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:06
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        Atatürk'ün tedavi ve vefat kayıtları
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        Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde yer alan belgelerin ilk dördünde, Atatürk’ün tedavisi ile meşgul olan doktorların 1938’in 8 Ağustos’u ile 10 Kasım’ı arasında her gün ayrıntılı olarak yazdıkları tıbbî takip kayıtları bulunuyor.

        Matbu birer form olan sayfalara “kaşıntı”, “ayak ve bacak ödemi artmıştır”, “karın gergin”, “iştahsızlık”, “karın daha yumuşak”, “fazla kaşıntı”, “uyku iyi”, “burun kanaması”, “bacak şişleri daha iyi” ve “ödem pek az” şeklinde hastanın günlük vaziyeti yazılmış.

        Her sayfanın alt tarafında, grafik benzeri çizimler yer alıyor. Dr. Adnan Çoban üstteki grafiğin ateşi, alttakinin de solunum sayısını gösterdiğini; teneffüsün hastalığın ilerleyen dönemlerinde tıbbî dilde “hızlı solunum” demek olan “takipne” hâlini aldığını, yani dakikada 20 civarında olması gereken solunum sayısının 50’ye kadar çıktığını söylüyor.

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        Bu vaziyet 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Dördüncü belgedeki “10 İkinci Teşrin”, yani “10 Kasım” sütununda “Saat 9.05’te vefat. Raporlara müracaat” kaydı var...

        27 Ekim 1938 tarihli beşinci belge de hastanın durumunu, yediklerini, yapılan tedaviyi ve o günkü faaliyetlerini gösteriyor.

        Atatürk, doktorların kaydettiğine göre Başbakan Celal Bayar ile 40 dakika konuşmuş; nutkunu, yani Ankara’da iki gün sonra okunup yayınlanacak olan son Cumhuriyet Bayramı konuşmasını tashih edip kısmen yazdırmış ve 15 dakika yatakta oturmuş.

        Altı doktorun imzasının bulunduğu son belge ise, Atatürk’ün vefat ettiği günün kayıtları...

        Gece yarısını beş dakika geçeden itibaren yazılan bu notlarda, o günkü tedavinin ayrıntıları ve sabah saat 8.30’da 500 cc serum verildiği, sayfanın altında da dokuzu beş geçe sütünunda “vefat etmişlerdir” kaydı ile doktorların imzaları yer alıyor.

        Atatürk’ün 1 ile 28 Ağustos Ağustos 1938 arasındaki sağlık durumu ve tedavi kayıtları.
        Atatürk’ün 1 ile 28 Ağustos Ağustos 1938 arasındaki sağlık durumu ve tedavi kayıtları.
        28 Ağustos ile 25 Eylül 1938 arasındaki kayıtlar.
        28 Ağustos ile 25 Eylül 1938 arasındaki kayıtlar.
        26 Eylül ile 23 Ekim 1938 arasındaki kayıtlar.
        26 Eylül ile 23 Ekim 1938 arasındaki kayıtlar.
        24 Ekim ile 10 Kasım 1938 arasındaki sağlık kayıtları. 10 Kasım sütununda “Saat 9.05’te vefat. Raporlara müracaat” yazılmış.
        24 Ekim ile 10 Kasım 1938 arasındaki sağlık kayıtları. 10 Kasım sütununda “Saat 9.05’te vefat. Raporlara müracaat” yazılmış.
        Atatürk’ün 27 Ekim 1938’deki sağlık durumu, yediği yemekler ve o günkü faaliyetleri.
        Atatürk’ün 27 Ekim 1938’deki sağlık durumu, yediği yemekler ve o günkü faaliyetleri.
        Son günün kayıtları... Saat 8.30’da 500 cc serum verildikten sonra 9.05 sütununda “Vefat etmişlerdir” deniyor.
        Son günün kayıtları... Saat 8.30’da 500 cc serum verildikten sonra 9.05 sütununda “Vefat etmişlerdir” deniyor.
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        #Mustafa Kemal Atatürkün rahatsızlığı
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