ABD'deki bir temyiz mahkemesi, 29 ateistin doların üzerinde yazan 'In God We Trust (Biz Tanrı'ya Güveniriz)' ifadelerinden dolayı açtığı davada, mahkeme tarihsel bağlamlara dayandırdığı kararında bu ifadelerin din ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu suçlamasını reddederek bir dayatmada bulunmadığına hükmetti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki temyiz mahkemesi, 'In God We Trust' ifadelerinin tarihsel geçmişine dikkat çekerek, dini bir zorlama içermediğini belirtti. Doların üzerindeki sözlerin dini ibadet dayatmasında bulunmadığı ve anayasanın kuruluş ilkelerinin kendi dönemindeki bağlamıyla uyumlu olduğu yorumu da yer aldı.

Davacıların avukatı Michael Newdow ise karara tepki göstererek, anayasanın ifade ve din özgürlüğünü belirleyen maddesinin tarafsız bir şekilde yorumlanması gerektiğini söyledi.

Doların üzerindeki bu ifadeler ilk olarak dini hassasiyetlerin arttığı bir dönemde, Amerikan İç Savaşı sırasında 1864 yılında ortaya çıkmıştı. Kağıt paraya ise 1960'ların ortalarında resmen eklenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ