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Ateş ölçer, vücut ısısını en doğru şekilde ölçen aletlerdir. Vücudumuzda fazla ateş olduğunu hissetmemiz durumunda kullandığımız ateş ölçerler, pek çok markanın ürettiği ürünlerdir. Genellikle pek çok kişinin evinde bulunan bu cihazlar, özellikle yeni doğum yapmış anneler tarafından tercih edilmektedir. Bu aletler, yanlış kullanımdan dolayı ya da teknik arıza nedeniyle bazı hatalar vermektedir. Ateş ölçerlerde görülen LO hatası ise kullanıcılar tarafından merak edilen konulardan biridir. Peki, LO hatası nedir? Ateş ölçerde LO ne demek? Ateş ölçer Error hatası nasıl düzelir? Ateş ölçerinde hata meydana gelenlerin merak ettiği bu sorunları sizler için derledik. İçeriğimizin devamına göz atarak ateş ölçerler hakkında bilmek istediğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz.

Ateş Ölçerde LO Ne Demek?

İnsan vücudunun belli bir sıcaklıkta olması gereklidir. Düşük ya da yüksek ateş, bazen belli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bazı durumlarda ise tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Hali hazırda bir ateş ölçer kullanıyor ve ateş ölçerin ekranında LO hatası görünüyorsa bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. Ateş derecesini ölçen kızılötesi aletler dönem dönem LO uyarısı verebilmektedir. Böyle bir uyarı almanın nedenleri bulunmaktadır. Ateş öçerde görülen bu uyarı vücut modunda ya 32 derece (90°F)’den düşük ya da 0°c (32°F) yüzey modunda düşük ölçüm ağırlığı seçildiğini belirtir. Peki, LO hatası neden olur ve nasıl düzeltilir? Eğer ateş ölçerinizde LO hatası görüntülüyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ateş ölçerde LO hatası alınıyorsa saç ısınız normal ölçüme engel olmuş olabilir. Bu gibi durumlarda ateş ölçeri biraz bekletip açlarınızın ölçüme engel olmasının önüne geçin. Böylece en doğru ölçümü yapabilirsiniz.

Ateşi ölçtüğünüz nokta, hava akımına engel olabilir. Bu durumlarda da ateş ölçerde LO uyarısı görülebilir. Daha doğru bir ateş ölçümü için hava akımının olmadığı bir yer seçin ve ateş ölçeri tekrar kullanmayı deneyin.

Bazı kullanıcılar fark etmeden ateş ölçeri çok uzak mesafeden kullanabilmektedir. Hatta bazı kullanıcılar doğru bir ölçüm için ateşin uzaktan ölçülmesi gerektiğini düşünür. Böyle bir kullanımdan kaynaklı LO uyarısı olabilmektedir. Ateş ölçerler için standart bir mesafe bulunmaktadır. 5-15 cm aralığında tekrar ateş ölçümü yapın. Bu mesafe, doğru bir ölçüm için önemlidir.

Ateş Ölçer Error Hatası Nasıl Düzelir?

Ateş ölçerlerde bazı dönemler Error hatası gerçekleşebiliyor. Çok kullanımdan ya da yanlış kullanımdan dolayı görülen Error hatası, yapılacak belli başlı adımlar ile düzelebilmektedir. Öncelikle ateş ölçerin iki adet vidası bulunmaktadır. İki vidayı açarak, start butonunun altında bulunan kırmızı butona birkaç damla kolonya ya da alkol damlatın. 1 – 2 dakika bekledikten pilleri takın ve vidaları sabitleyin. Eğer bilinen başka bir arıza yoksa ya da cihazınız büyük bir darbe almadıysa bu işlemlerin ardından ateş ölçeriniz tekrar çalışacaktır.