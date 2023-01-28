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Batimetre ise genellikle dalgıçlar tarafından kullanılan bir basınç aleti olarak bilinir ancak detaylı araştırma yapan internet kullanıcıları için bu tanım yeterli bir bilgi olmamaktadır. Batimetre neyi ölçer? Batimetre nedir, nasıl çalışır ve ne işe yarar? Tüm bu soruların cevap bulduğu geniş bir içerikle sizlerleyiz.

Batimetre Nedir?

Deniz ya da okyanus derinlerine inildikçe mevcut basıncı ölçen bir alet olan batimetrelerin dalgıçlar tarafından önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda bilim insanları tarafından da kullanılan bu cihazın farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu sayede ihtiyaca göre farklılık göstermesi nedeniyle istenilen fonksiyonel özelliklere uygun bir batimetre kullanmak mümkün hale gelmektedir. Bilimsel olarak düşünüldüğünde, basınç birim yüzey alanına düşen kuvvet olarak adlandırılır. Farklı deniz derinliklerine sahip bölgelerdeki mesafelerin saptanmasında büyük bir rol oynar. Batimetreler, belli gruplara ayrılmaktadır.

Aneroid ve Metal Barometreler

Cıvalı Barometreler

Elektronik ya da Dijital Barometreler

Aneroid ve metal barometre, 1844 yılında Fransız bilim insanı Luciend Vidi tarafından icat edilmiştir. Bu barometrelerde aneroid hücre olarak adlandırılan bakır ve berilyum karışımından yapılmış metal bir kutu mevcuttur. Bu cihazın en sık kullanıldığı yerler, meteoroloji istasyonları ve eski gemilerdir. Geniş bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Cıvalı barometreler, geçmişe bakıldığında ilk kullanılan cihazlar olarak bilinir. Açık hava basıncının var olduğunu kanıtlamak için önemli bir yere sahiptir. Ancak cihazın camının kırılma olasılığından dolayı pek fazla tercih edilmez. Ayrıca yapısal özelliğinden dolayı cıvanın ağır metal zehirlenmelerine yol açması da olası bir durumdur. Elektronik ya da diğer bir deyişle dijital barometreler ise çağa ayak uyduran ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte kolay bir kullanım sunan cihazlardır. En sık karşılaşılan ve kullanılan alettir diyebiliriz.

Batimetre Neyi Ölçer?

Batimetreler, denizin derinliklerindeki basıncı ölçmek için kullanılır. Günümüze bakıldığında belli mesafeler arasındaki basıncı hesaplamak için de tercih edilir ve bu sayede deniz derinliklerine sahip olan bölgelerin mesafesi ortaya çıkarılır. Altimetre ile karşılaştırıldığında tam tersi bir çalışma prensibine sahip olduğu söylenebilir.

Batimetre Nasıl Çalışır?

Batimetrenin nasıl çalıştığı, belli bir kitlenin ilgisini çeken ve merak uyandıran bir konudur. Peki, batimetre nasıl çalışır? Batimetre cihazlarında hassas sensörler bulunmaktadır. Bu hassas sensörler basıncın hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Bir batimetrenin yaptığı hesaplamalarda her 10,5 m’de açık hava basıncı 1 mmHg azalır.

Batimetre Ne İşe Yarar?

Denizin derinliğini ve basınç oranını ölçmek için kullanılan batimetre,

Su altı araştırması yapan dalgıçlar tarafından ihtiyaç duyulan bir alettir. Bu sayede dalgıçlar için güvenli bir dalış sağlar ve araştırma yapılmasını kolaylaştırır. Batimetrenin kullanımı, denizin mevcut derinliğinin hesaplanmasına ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamasına da zemin hazırlar. Bu açıdan bakıldığında oldukça işe yarayan teknolojik bir cihazdır.

Batimetre Nerede Kullanılır?

Batimetre nerede kullanılır? Bu sorunun cevabı geniş bir çalışma alanını kapsar. Denizin derinliklerin keşfetmek isteyen profesyonel dalgıçlar, dalış esnasında mutlaka batimetreden destek alır. Ayrıca denizlerde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, maden aramalarında, su altı arkeoloji araştırmalarında da sık sık kullanılır. Kısacası denizin derinliklerinde yapılacak her çalışma ve araştırma için gerekli bir cihazdır.