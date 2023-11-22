4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe: Gazeteciler Gazze'ye erişebilir
ABD medyasının aktardığına göre Biden yönetiminde bazı kesimler ateşkes kararına yönelik 'endişelerini' de dile getirdi.
İsrail hükümeti, dün gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.
ABD'DEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.
Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.
Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etti.
BIDEN YÖNETİMİNDE YENİ 'ENDİŞELER'
Ancak ABD medyasının aktardığına göre Biden yönetiminde bazı kesimler ateşkes kararına yönelik 'endişelerini' de dile getirdi.
Politico'nun haberine göre üst düzey bir yetkili, duraklama kararının istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dair yönetimde endişelerin olduğunu açıkladı.
Habere göre Biden yönetiminde bazı isimler, geçici ateşkesin, gazetecilerin Gazze'ye daha geniş bir şekilde erişmesine ve oradaki yıkımı daha da aydınlatmasını sağlayabileceğinden endişe ediyor. Yönetimdeki ismi açıklanmayan kişiler, bu durumun kamuoyunda İsrail'e yönelik tavrın değişmesine neden olabileceğini düşünüyor.
"GEÇİCİ ATEŞKES SONRASI OPERASYON DEVAM EDECEK"
Uzmanlar, İsrail'in geçici duraklama sona erdiğinde Gazze'deki askeri operasyonunu azaltma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.
Chicago Küresel İlişkiler Konseyi Başkanı Ivo Daalder, "İsrail tarafında bunun askeri planları değiştirdiğini düşündüklerine dair hiçbir belirti yok" dedi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.