        Athletic Bilbao: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU (R. Madrid 3 maç sonra kazandı) - Futbol Haberleri

        Athletic Bilbao: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:15
        Real Madrid 3 maç sonra kazandı!
        İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 42'de Eduardo Camavinga kaydetti.

        Milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 69. dakikada Camavinga'nın yerine dahil oldu.

        Bu sonucun ardından R. Madrid, 3 maç aradan sonra kazandı ve 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı.

        Ligin 16. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. A. Bilbao ise sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

