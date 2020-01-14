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Atık araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi Acarlar Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 4 öğrenci, atık araç lastiklerinden yaptıkları kedi evlerine sığınan kedileri mamalarla besliyor

Atık araç lastikleri
AA

Artvin Çoruh Üniversitesi Acarlar Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmet bölümünde okuyan Sedanur Karameşe, Züleyha Ök, Betül Kaplan ve Beyzanur Hallaç, sokak kedileri için Kedi Evi Projesi geliştirdi.

AA'nın haberine göre belediyeden izin alan öğrenciler, atık lastiklerinden yaptıkları kedi evlerini, ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Her gün kedi evlerini dolaşan öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla kedilerinin karnını doyuruyor.

Öğrencilerden Beyzanur Hallaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda hocalarının kendilerinden farkındalık yaratacak sosyal bir proje geliştirmelerini istemesi üzerine Kedi Evi Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının kışın soğukta yaşadığı sorunları gördüklerini belirten Hallaç, "İlçemizde sokakta yaşayan kediler bir hayli fazla. Biz de onları düşünerek böyle bir proje yaptık. Sadece ödev olarak yapalım bitsin, diye düşünmedik. Halkın desteğini alarak sürekli olmasını istedik. Hayvanlar için atılan küçük adımların insanlık için büyük adım olacağını düşünüyorum" dedi.

Sedanur Karameşe de harçlıklarından ayırdıkları parayla mama alıp kedi evlerine koyduklarını ifade ederek, kedilerin yaptıkları evlere sığınıp bıraktıkları mamaları yemesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise üniversiteli öğrencilerin bu tarz sosyal projelerine belediye olarak her daim destek olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bizden destek istedi, biz de severek destek olduk. Çünkü bizim de düşündüğümüz bir çalışmaydı. Bunun üniversite öğrencilerinden gelmesi, bizim için oldukça sevindiriciydi. Kedi evlerini Borçka'nın muhtelif yerlerine koyduk. Bu kış aylarında sokaktaki kediler için yaşam alanı oluşturduk."

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