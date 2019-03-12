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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Rumen İvana Konuşmaz, atölye haline getirdiği evinde atık malzemelerden, tablo, mumluk, resim çerçevesi, avize gibi özel tasarımlı ürünler yapıyor.
AA'nın haberine göre Romanya'dan 25 yıl önce Reyhanlı'ya gelin olarak gelen ve Müslümanlığı seçen 46 yaşındaki İvana Konuşmaz, Türk gelenek ve göreneklerine göre hayatını sürdürüyor.Konuşmaz'ın, atık malzemelerden yaptığı özel tasarımlı dekoratif ürünler dikkati çekiyor.
Üç çocuk annesi İvana Konuşmaz, çöpe giden malzemeleri kullanılabilir hale getirmek, çevredeki kötü görüntünün önüne geçmek ve doğayı korumak amacıyla, 3 yıl önce atıkları değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.Bunun için evini atölyeye çevirdiğini anlatan Konuşmaz, atık malzemeleri değerlendirmeyi sevdiğini kaydetti.
Konuşmaz, "Karton, kağıt, peçete, cam ve plastik şişe ile eski kıyafetlerden çeşitli figürler yapıyorum. Hazırladığım tablo, mumluk, sehpa, resim çerçevesi, ayakkabı ve avizeleri, Türkiye'nin birçok noktası ile Romanya'ya gönderdim. Bu sayede ailemin geçimine de katkı sağlıyorum" ifadelerini kullandı. Atıklardan ürün ortaya çıkarmanın kolay olmadığını belirten Konuşmaz, "Her ürün için 1-3 gün harcıyorum. Kesme, yapıştırma, boyama ve süslemeyle çeşitli desenler oluşturarak, birbirinden değişik eserler ortaya çıkarıyorum" dedi.
Topladığı atık malzemelerle köy evi ve çeşitli hayvan maketleri de yaptığını dile getiren Konuşmaz, şunları kaydetti, "Çok sevdiğim için günümün büyük bölümünü bunlarla geçiriyorum. Peçeteleri önce ıslatıyor, sonra da tutkalla gül ve değişik şekiller vererek süslemede kullanıyorum. Yaptığım ürünler çevremdekiler tarafından çok beğeniliyor. Bazı ürünleri akrabalarıma hediye ediyorum."Konuşmaz, şu ana kadar 100'ün üzerinde ürün ortaya çıkardığını, ileride sergi açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
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