        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Zor süreçte aldığımız galibiyet moral oldu - Futbol Haberleri

        Atila Gerin: Zor süreçte aldığımız galibiyet moral oldu

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, zor bir süreçte aldıkları galibiyetle moral bulduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:33
        "Zor süreçte aldığımız galibiyet moral oldu"
        ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gerin, devre arasında yeni bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        "ZOR SÜREÇTE ALDIĞIMIZ GALİBİYET MORAL OLDU"

        Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını aktaran Atila Gerin, "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye olacak. Zor süreçte kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullandı.

