        Atilla Karaoğlan: Süper Lig seviyesinde maç yönetmek için büyük emek gerekiyor - Futbol Haberleri

        Atilla Karaoğlan: Süper Lig seviyesinde maç yönetmek için büyük emek gerekiyor

        FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, "Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:29
        "Süper Lig'de maç yönetmek için emek gerekiyor"
        2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA kokart töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

        Toplantı sonrası FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BİR HAKEMİN SÜPER LİG SEVİYESİNDE MAÇ YÖNETEBİLMESİ İÇİN BÜYÜK EMEK GEREKİYOR"

        TFF ve MHK’nın genç hakemlerin gelişimine verdiği değere değinen Karaoğlan, "2026 yılında FIFA Kokartı takmaya hak kazanmış hakemler olarak buradayız. Sizlerle bir araya geldik. Bizim için güzel bir duygu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah buradaki sinerjiyle birlikte sezonun geri kalanında hem Türkiye’de liglerde başarılarımızın artarak devam edeceğini umut ediyorum. Aynı zaman FIFA Kokartı takmayı hak eden arkadaşlarıma da uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum. Hakemlik çok önemli bir olgu. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Hakem gelişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor. Ben 2004 yılında hakemliğe başladım. Süper Lig’e ise 2019 yılında çıktım. Çok uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda Süper Lig’de görev alıyoruz ancak geriden gelen çok güçlü bir ordu var. Genç kardeşlerimiz var. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onların tecrübelerini artırarak bizim seviyemizde maç yönetebilmeleri ve bizden bayrağı devralmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Futbol federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulumuzun bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Genç kardeşlerimizin çok önemli maçlarda görev alacaklarına umut ediyorum ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

