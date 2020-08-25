Atiye ne zaman başlaycak? sorusu Netflix'in açıklaması ile birlikte cevap buldu. Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Atiye ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı romanından uyarlanan ve Gökbeklitepe'deki mistik olayları konu alan Atiye'nin yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre, Atiye'nin 2. sezon bölümleri 10 Eylül'de yayınlanacak.

NETFLİX YENİ SEZON FRAGMANI

"Her seçim yeni bir olasılık demektir."

ATİYE'NİN KONUSU

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor. Dizinin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da 8 bölüm olarak Netflix'te yayınlandı.

ATİYE'NİN OYUNCU KADROSU

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu/Elif

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Tim Seyfi - Serdar

Meral Çetinkaya - Zühre

Cezmi Baskın - Öner

Fatih Al - Nazım

Hazal Türesan - Hannah

Sibel Melek Arat - Seher

Melisa Akman - Anima