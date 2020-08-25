Atiye ne zaman başlaycak? sorusu Netflix'in açıklaması ile birlikte cevap buldu. Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Atiye ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı romanından uyarlanan ve Gökbeklitepe'deki mistik olayları konu alan Atiye'nin yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in yaptığı açıklamaya göre, Atiye'nin 2. sezon bölümleri 10 Eylül'de yayınlanacak.
NETFLİX YENİ SEZON FRAGMANI
"Her seçim yeni bir olasılık demektir."
ATİYE'NİN KONUSU
İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor. Dizinin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da 8 bölüm olarak Netflix'te yayınlandı.
ATİYE'NİN OYUNCU KADROSU
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger - Ozan
Melisa Şenolsun - Cansu/Elif
Başak Köklükaya - Serap
Civan Canova - Mustafa
Tim Seyfi - Serdar
Meral Çetinkaya - Zühre
Cezmi Baskın - Öner
Fatih Al - Nazım
Hazal Türesan - Hannah
Sibel Melek Arat - Seher
Melisa Akman - Anima
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