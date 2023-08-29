Atiye geri sayıma başladı! Bebeğinin adı belli oldu

3 Şurada Paylaş!









Atiye'nin kızına 'Neva' adını vereceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, doğumun ise eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşeceğini açıkladı.

NEVA'NIN ANLAMI NEDİR?

Neva, Fransızca ve Arapça kökenli bir isimdir. Neva, ahenk, ses, seda anlamlarına gelen bir isimdir. Aynı zamanda Türk Sanat Müziğinde bir makamın ismi de Neva'dır. Bir diğer anlam olarak da Neva ismi zenginlik, mutluluk ya da ferahlık anlamlarına geliyor.