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Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

Dizinin 3. sezon çekimleri ise geçtiğimiz hafta başladı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Ergeç, Göbeklitepe’de gizemli bir cam ustası olan Umut karakteriyle izleyici ile buluşurken çocuk oyuncu, Lara Tonka ise Atiye ve Erhan’ın kaderlerini değiştirecek Aden’i canlandıracak.

Atiye’nin 3. sezon konusu ise şöyle;

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Geçmişlerine ait tüm sırlara sahip küçük bir kız çocuğu beklenmedik bir şekilde hayatlarına girer. Bu gizemli kızın rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan, geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklar.

3. sezonda Atiye'nin soyunun izleri, bizi Göbeklitepe'nin sırrına götürecek ve bu sır dünyanın geleceğini belirleyecek.

ATİYE'NİN KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir.

Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstleniyor.