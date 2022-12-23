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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Atlas isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ATLAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Atlas ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Atlas isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Atlas isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ATLAS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Atlas ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi. Atlastan yapılmış. Dünyaya, bir bölgeye veya memlekete ait coğrafya haritalarını bir araya toplayan dergi. Herhangi bir ilim koluna ait olup bir araya getirilmiş harita, levha ve tablolar.

ATLAS İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Atlas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Atlas ismini koymak caizdir.

ATLAS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Atlas ismini kullanan 5.077 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Atlas ismini kullanan 1.566 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Atlas ismini kullanan 377 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Atlas ismini kullanan 768 kişi bulunmaktadır.

ATLAS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Atlas ismindekiler hayatı çok hızlı yaşarlar. Yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Yeni işler, yeni projelerin içinde olmayı severler. Özel hayatlarında oldukça iddialı ancak bazen sinirli olabilirler. Duygularını kontrol altında tutmaları gerekebilir. Alınganlık yapabilen insanlardır.