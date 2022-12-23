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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Emir isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

EMİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Emir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Emir isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Emir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EMİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Emir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Bir şeyin yapılması veya yapılmaması hususunda bildirilen kesin hüküm, hükmüne uyulması istenen zorlayıcı söz, buyruk. Yapılması istenen şeyi bildiren yazı, yazılı belge. Emir kipi. İş, şey, husus, olay, hâdise. Şehzade, prens.

EMİR İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Emir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Emir ismini koymak caizdir.

EMİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Emir ismini kullanan 93.203 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Emir ismini kullanan 20.476 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Emir ismini kullanan 5.693 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Emir ismini kullanan 6.387 kişi bulunmaktadır.

EMİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Emir adında olan kişiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onları sıkıntıya sokabilir.