Atlasglobal Havayolları yolcu kapasitesini artırdı

Geçen yaz aylarında kiraladığı iki Airbus A330’la Türkiye’nin turizm hedefine büyük katkı sağlayan Atlasglobal Havayolları, yılın ilk günlerinde çok önemli bir hamleye imza attı ve bir Airbus A330’la filosunu güçlendirdi.

Airbus filosuyla yurt içi ve yurt dışında hizmet veren Atlasglobal, filosuna kattığı uçağı A330’u yurt dışı hatlarda kullanacak.

Fransız üretici Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor ve 10 ton kargo taşıyabiliyor.

Atlasglobal Havayolları, yeni uzun menzilli uçağını, ilk etapta özellikle Beyrut, Erbil, Bağdat, Kuveyt ve Tel Aviv gibi Orta Doğu destinasyonlarında kullanacak. Yaz aylarında turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte uçak, Avrupa’daki uçuşlara da yönlendirilecek.

ATLASGLOBAL RÖTARSIZLIK REKORUNUN DA SAHİBİ

Atlasglobal Havayolları, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesini yenilemişti.

Özellikle BDT ülkelerine dönük seferlerini artıran şirket, Ağustos 2018 tarihinde Rusya’da “En Çok Yolcu Taşıyan Yabancı Havayolu” seçilmişti. Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam eden Atlasglobal Havayolları nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkararak “rötarsızlık” rekoru kırmıştı.

Şirketin hizmet kalitesi Skytrax tarafından da 4 yıldızla ödüllendirilmişti.