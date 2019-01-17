Atlasglobal Havayolları yolcu kapasitesini artırdı

Geçen yaz aylarında kiraladığı iki Airbus A330’la Türkiye’nin turizm hedefine büyük katkı sağlayan Atlasglobal Havayolları, yılın ilk günlerinde çok önemli bir hamleye imza attı ve bir Airbus A330’la filosunu güçlendirdi.
Airbus filosuyla yurt içi ve yurt dışında hizmet veren Atlasglobal, filosuna kattığı uçağı A330’u yurt dışı hatlarda kullanacak.
Fransız üretici Airbus tarafından üretilen geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık olarak 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor ve 10 ton kargo taşıyabiliyor.
Atlasglobal Havayolları, yeni uzun menzilli uçağını, ilk etapta özellikle Beyrut, Erbil, Bağdat, Kuveyt ve Tel Aviv gibi Orta Doğu destinasyonlarında kullanacak. Yaz aylarında turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte uçak, Avrupa’daki uçuşlara da yönlendirilecek.
ATLASGLOBAL RÖTARSIZLIK REKORUNUN DA SAHİBİ
Atlasglobal Havayolları, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesini yenilemişti.
Özellikle BDT ülkelerine dönük seferlerini artıran şirket, Ağustos 2018 tarihinde Rusya’da “En Çok Yolcu Taşıyan Yabancı Havayolu” seçilmişti. Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmalarına hız kesmeden devam eden Atlasglobal Havayolları nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkararak “rötarsızlık” rekoru kırmıştı.
Şirketin hizmet kalitesi Skytrax tarafından da 4 yıldızla ödüllendirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.