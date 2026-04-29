        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid- Arsenal canlı izle: Atletico Madrid- Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid- Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Atletico Madrid- Arsenal canlı izle: Atletico Madrid- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takımın son randevusunda Arsenal'in 4-0'lık galibiyeti öne çıkarken, genel rekabette ise dengeli bir tablo dikkat çekiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele öncesinde "Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:42
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler Atlético Madrid ile Arsenal arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Final yolunda büyük önem taşıyan bu dev karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar…

        2

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        Atletico Madrid- Arsenal maçı 29 Nisan Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        4

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Baena, Alvarez, Griezmann

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Gyökeres

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
