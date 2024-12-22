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        Haberler Spor Futbol Atletico Madrid, Barcelona'yı uzatmalarda yıktı! - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Barcelona'yı uzatmalarda yıktı!

        İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 22.12.2024 - 01:03
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        Atletico, Barça'yı uzatmalarda yıktı!
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        İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti. Camp Nou Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

        Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da Rodrigo de Paul ile 90+5'te Alexander Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golünü 30'da Pedri kaydetti.

        Atletico Madrid'de Jose Gimenez, mücadelenin 52. dakikasında sakatlanarak yerini Axel Witsel'e bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 1 maç eksiğiyle ligdeki puanını 41'e yükseltti. Barcelona ise 38 puanda kaldı.

        İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Getafe deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Osasuna'yı konuk edecek.

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