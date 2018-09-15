Diego Simeone yönetiminde La Liga'nın şampiyonluk favorilerinden biri olan Atletico Madrid'de kötü gidişat sürüyor. La Liga'ya Valencia beraberliğiyle başlayan, Celtica Vigo'ya da kaybederek ilk 3 haftada sadece 4 puan toplayabilen Atletico Madrid, 4. hafta mücadelesinde Eibar'ı konuk etti.

Maç boyunca birçok pozisyona giren Atletico Madrid, Eibar kalecisi Dmitrovic'i geçmeyi başaramadı.

Konuk ekip 87. dakikada Sergi Enrich'in attığı golle 1-0 öne geçti ve Wanda Metropolitano'da büyük bir şok yaşandı.

Atletico Madrid bu gole son dakikada 19'luk genç yeteneğiyle cevap verdi. Simeone'nin 71. dakikada oyuna aldığı Borja Garces, Antoine Griezmann'ın pasını harcamadı ve skoru 1-1'e getiren golü attı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı. Borja Garces, ilk La Liga maçında ilk golünü attı.

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