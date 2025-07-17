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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid, Thiago Almada'yı açıkladı - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Thiago Almada'yı açıkladı

        İspanya ekibi Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo'dan Arjantinli futbolcu Thiago Almada'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:12
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        Atletico Madrid, Thiago Almada'yı açıkladı!
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        İspanyol ekibi Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo'da forma giyen Thiago Almada'yı renklerine bağladı.

        Atletico Madrid Kulübü, 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İspanya basınında, transferin 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

        Daha önce ülkesinde Velez Sarsfield ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almada, geçen yıl Botafogo'ya transfer oldu.

        Geçen sezonun ikinci devresinde Fransa ekibi Olimpik Lyon'da kiralık olarak oynayan genç futbolcu, 20 maçta 2 gol kaydetti.

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