        Haberler Gündem Çevre Atlı jandarma timi inci kefali için görevde | Son dakika haberleri

        Van'da atlı jandarma timi inci kefali için görevde

        Van'da atlı jandarma timi, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsu ve derelere göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için devriye atıyor. Vatandaşları kaçak avcılıkla ilgili de bilgilendiren atlı tim, inci kefalinin korunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara yaptığı göç sürüyor.

        Akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai yapıyor.

        Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı tim de araçların giremediği, akarsu ve derelerin gölle buluştuğu noktalarda devriye atarak kaçak avcılığın önüne geçiyor.

        Vatandaşları kaçak avcılıkla ilgili de bilgilendiren atlı tim, inci kefalinin korunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

        Balık göçünü izlemek için Malatya'dan gelen Sevda Çakır, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

        Atlı jandarma timiyle doğada gezme şansı bulduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti: "Balıkların suyun tersine göçünü seyrettik, gayet güzel ve keyifli bir gündü. İnci kefali göçünü izlemeye gelmiştik. Atlı jandarma birliklerimizin de burada balıkları koruma altına aldıklarını gördük. Atlı jandarma timini görmek bizi mutlu etti. Jandarma personelinin her zaman burada bir çalışma sürdürdüğünü bilmek ayrıca gurur verici."

        Balık göçünü izleyen Betül Babadağ ise "Balık göçü her sene oluyor, biz de bunu görmek için geldik. Bu göçü görmek mucizevi bir şey. Atlı birlikler de av yasağı zamanında balıkları koruyor ve bizi de bilgilendirdiler. Bu da bizi mutlu etti. Atlı birliklerin devriye atması önemli bir şey" dedi.

        7 yaşındaki Ahsen Bozkurt da "Balık göçünü ilk defa görüyorum ve çok eğlendim. Arkadaşlarımla oynadım, atları sevdim ve mutlu oldum" diye konuştu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
