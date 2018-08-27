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Usta sanatçı Attila Atasoy sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Geçtiğimiz hafta şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği için tatil yaptığı Marmaris'te hastaneye kaldırılan Attila Atasoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Usta şarkıcı, "Yarın taburcu olacağım. Dualarınızı benden esirgemezseniz sevinirim" şeklinde konuştu

27.08.2018 - 11:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türk pop müziğine 'Anılar', 'Dilenci' ve 'Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım' gibi şarkılarıyla damgasını vuran Attila Atasoy, bir süredir şehir hayatından uzakta Marmaris'te yaşıyordu.

Geçtiğimiz hafta şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği için Marmaris'te özel bir hastaneye kaldırılıp hayranlarını korkutan usta şarkıcı son sağlık durumuyla ilgili Habertürk'ten Arif Hür'e açıklamalarda bulundu.

"DUALARINIZI BENDEN ESİRGEMEYİN"

Attila Atasoy, "Yaklaşık bir hafta hastanede kaldıktan sonra yarın taburcu olacağım. En zoru sonda'nın çıkarılma anı olacaktır. Dualarınızı benden esirgemeyin" dedi.

Denizi ve güneşi çok sevdiğini ifade eden Atasoy, "Bir an evvel yazlığıma geri dönüp güneşli günlerin ve denizin tadını çıkarmak istiyorum. Tüm insanlara da bu hayatta sağlığın en önemli şey olduğunu onun haricinde kafalarına başka hiçbir şeyi takmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diyerek duygularını ifade etti.



ATTİLA ATASOY KİMDİR?

Atilla Atasoy, 1953 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Aslen Marmaris'li. İlk, orta ve lise 2'ye kadar Antalya'da okudu. Daha sonra babasının memuriyeti nedeniyle gittikleri Ankara'da, Atatürk Lisesini ve 1975 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. 1982 yılında eczanesini açtı. Beş yaşında müzik ve mandolin dersleri ile başlayan müzik eğitimi, ilk okulda ses ve oyun gücü yarışmasında birinci olup “Çoban”adlı müzikalde başrol oynamasıyla ağırlık kazandı.

Öğrenimi süresince tiyatro, müzikal, Türk Sanat, Türk Halk Müziği, halk dansları, bale, modern dans çalışmalarında bulundu. 1971 yılında Hıncal Uluç'un sunduğu “Bil Bul”adlı yarışma programının hata filmlerinde oynayarak kamera ile tanıştı. Atasoy daha sonra 1972 yılında Yavuz Gökmen'in prodüktörlüğündeki müzik-eğlence programıyla besteci-şarkıcı olarak lanse edildi. Ankara Radyo ve Televizyonu ile başlayan bir çok toplu ve solo programlarda, kendi bestelerinin yanı sıra Halk Müziği modernizasyonları ve Türk Sanat Müziği Orkestrası.

Türkiye onu asıl 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olduğu “Dilenci” şarkısıyla tanıdı. O yıl HEY dergisinin Ümit Veren Şarkıcı ödülünü aldı.

1975-1977 arasında en çok tanınan şarkıları “Haberler / Kurtulamazsın” (1975), “Sitem” (1976) idi. 1978'de “Bir Gün Beni Ararsan” ve “Avare” isimli albümlerini çıkardı.

1979-1980 yıllarında yedek subay eczacı olarak askerliğini yaptı. Şapka koleksiyonunu var.

Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da (Tunus, Bulgaristan ve İsveç'te) ödüller kazandı. 6 Haziran 1982 Bulgaristan'ın Slanchev Briag kasabasında yapılan 18. Altın Orfe Müzik Festivali'nde, “Fırtına” ve “Like Bird” adlı parçalarla Türkiye'yi temsil eden Attila Atasoy iki özel ödül aldı.

1987'de “Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım” şarkısı ile kendini tekrar hatırlattı. 1989'da Erdal Çelik'in yorumladığı söz ve müziği kendisine ait olan “Yaz Yağmuru” adlı bestesi Altın Güvercin Yarışması 3’üncülüğü aldı.

Atilla Atasoy, 1984'ten 1990'a kadar Nilgün Belgün ile aşk yaşadı.

1994 yılında ekonomist Füsun Fesli ile evlendi ve 1999 yılında boşandı. Bu evlilikten Ada isminde 1995 doğumlu bir kızı var.

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