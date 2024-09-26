Attila Atasoy: Dünya Bilimsel Eczacılık Günü'müz kutlu olsun

Attila Atasoy; "Eczacılıktan iyi dereceyle mezun oldum ama ticareti beceremedim. 29 yıllık eczanemi 11 yıl önce batırdım ve kapattım. Dediğim gibi ne para hırsım vardı ne de ticarete yatkınlığım. Eczaneye geleni geri çeviriyordum. 'Evde şunu şunu karıştır onu iç, daha iyi gelir' diyordum. Aklım fikrim müzikteydi çünkü..." demişti.