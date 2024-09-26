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        Haberler Magazin Attila Atasoy: Dünya Bilimsel Eczacılık Günü'müz kutlu olsun - Magazin haberleri

        Attila Atasoy: Dünya Bilimsel Eczacılık Günü'müz kutlu olsun

        Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan müzisyen Attila Atasoy, Dünya Bilimsel Eczacılık Günü için nostaljik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:47
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        Türk pop müziği sanatçısı Attila Atasoy, 25 Eylül Dünya Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı.

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        Sosyal medya hesabından üniversite yıllarına dair bir fotoğrafını yayımlayan Attila Atasoy, "25 Eylül Dünya Bilimsel Eczacılık Günü'müz kutlu olsun" dedi.

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        Gazi Üniversitesi'nden dereceyle mezun olan Attila Atasoy, uzun yıllar İstanbul Harbiye'de eczacılık yapmıştı.

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        Attila Atasoy; "Eczacılıktan iyi dereceyle mezun oldum ama ticareti beceremedim. 29 yıllık eczanemi 11 yıl önce batırdım ve kapattım. Dediğim gibi ne para hırsım vardı ne de ticarete yatkınlığım. Eczaneye geleni geri çeviriyordum. 'Evde şunu şunu karıştır onu iç, daha iyi gelir' diyordum. Aklım fikrim müzikteydi çünkü..." demişti.

        #Attila Atasoy
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