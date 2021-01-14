ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 14 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...

ATV YAYIN AKIŞI - 14 OCAK 2021

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşaspor

22.45 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar))

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )