ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 14 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...
ATV YAYIN AKIŞI - 14 OCAK 2021
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşaspor
22.45 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar))
ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
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